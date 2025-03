Infezioni delle vie urinarie in gravidanza

Antibiotici

Per lo streptococco del gruppo B, antibiotici durante il parto

Il trattamento delle infezioni delle vie urinarie non è modificato dalla gravidanza, con l'eccezione che i farmaci che possono danneggiare il feto (p. es., fluorochinoloni) vanno evitati (1) (vedi tabella Sicurezza di alcuni farmaci selezionati in gravidanza).

La scelta dell'antibiotico si basa sui risultati dell'urinocoltura, sulle sensibilità locali e sui modelli di resistenza.

Poiché una batteriuria asintomatica può causare pielonefrite, tutte le donne incinte con una coltura urinaria positiva devono essere trattate con antibiotici simili a quelli utilizzati per le infezioni acute delle vie urinarie.

Gli antibiotici orali sono somministrati in caso di batteriuria asintomatica o di cistite acuta. Nel caso di una paziente sintomatica, se il dipstick delle urine è positivo, il trattamento empirico deve essere iniziato immediatamente e poi aggiustato, se necessario, sulla base dei risultati dell'urinocoltura.

La scelta abituale per il trattamento empirico è la cefalexina. La nitrofurantoina o il trimetoprim/sulfametossazolo possono essere utilizzati nel primo trimestre se non sono disponibili alternative appropriate. La durata del trattamento con questi agenti è in genere di 5-7 giorni. La fosfomicina somministrata in dose singola è un'opzione solo se una coltura mostra sensibilità, perché la resistenza è comune.

La nitrofurantoina è controindicata nelle pazienti incinte a termine, durante il travaglio e il parto, o quando l'inizio del travaglio è imminente, perché è possibile l'anemia emolitica nel neonato. Le donne in gravidanza con carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD) non devono assumere nitrofurantoina. L'incidenza dell'ittero neonatale aumenta quando le donne incinte assumono nitrofurantoina durante gli ultimi 30 giorni della gravidanza.

Il trimetoprim/sulfametossazolo può causare malformazioni congenite (p. es., difetti del tubo neurale) e ittero nucleare nel neonato. La supplementazione di acido folico può ridurre il rischio di alcune malformazioni congenite.

Dopo il trattamento, alcuni medici eseguono una coltura per controllare la guarigione. Dopo un singolo episodio di cistite o di batteriuria asintomatica, non è necessario ripetere lo screening nelle pazienti asintomatiche.

A causa del rischio di infezione grave, le pazienti gravide con pielonefrite vanno ricoverate in ospedale e trattate inizialmente con antibiotici per via endovenosa, con uno dei seguenti: ampicillina e gentamicina; ceftriaxone; cefepime; o aztreonam (per le pazienti con allergia ai beta-lattamici). Con il miglioramento clinico, le pazienti possono essere dimesse e possono essere somministrati antibiotici per via orale per completare un ciclo di 14 giorni.

Le donne che hanno una pielonefrite o hanno avuto più di un'infezione delle vie urinarie possono richiedere una terapia soppressiva, di solito con cefalexina (250-500 mg per via orale) o nitrofurantoina (100 mg per via orale) quotidianamente per il resto della gravidanza e continuando fino a 4-6 settimane dopo il parto.

Dopo il trattamento della pielonefrite, l'urina deve essere coltivata mensilmente.

Le pazienti con qualsiasi conta delle colonie di streptococco di gruppo B in un'urinocoltura in qualsiasi momento durante la gravidanza (il che suggerisce una forte colonizzazione vaginale-rettale) devono essere sottoposte a profilassi antibiotica al momento del parto (2).