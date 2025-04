Gravidanza tardiva e post-termine Di Baylor College of Medicine Jessian L. Muñoz , MD, PhD, MPH , Revisionato/Rivisto lug 2024 Visualizzazione l’educazione dei pazienti

La gravidanza post-termine si riferisce alla gestazione a ≥ 42 settimane. La gravidanza tardiva è definita come 41 0/7-41 6/7 settimane. La sorveglianza fetale prenatale deve essere considerata alla 41esima settimana. L'induzione del parto deve essere presa in considerazione dopo 41 settimane ed è raccomandato dopo 42 settimane e non oltre 42 6/7 settimane.