Il vaccino contro l'epatite A è una vaccinazione infantile di routine (vedi CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

Il vaccino HepA è indicato per ogni persona che non è completamente vaccinata e richiede la vaccinazione (identificazione del fattore di rischio non necessaria).

Il vaccino anti-epatite A è anche indicato quando uno dei seguenti casi è presente (vedi CDC: Adult Immunization Schedule by Age):

Viaggiare o lavorare in aree endemiche

L'esposizione professionale (p. es., chi lavora con i primati infetti da virus dell'epatite A o con il virus stesso in un laboratorio di ricerca)

Il sesso tra uomini

L'uso di droghe illegali (iniettabili in vena e non), come le metanfetamine

Senzatetto

Infezione da HIV

Una malattia epatica cronica A (p. es., persone con epatite B, epatite C, cirrosi, steatosi epatica, epatopatia alcolica, epatite autoimmune o livelli di alanina aminotransferasi [ALT] o di aspartato aminotransferasi [AST] maggiori del doppio del limite superiore normale)

Un anticipato stretto contatto personale (p. es., come i membri della famiglia o una babysitter regolare) con un figlio adottivo durante i primi 60 giorni dopo l'arrivo del bambino negli Stati Uniti da un'area endemica

Le donne incinte che sono identificate come a rischio di infezione da virus dell'epatite A durante la gravidanza (p. es., le donne che sono viaggiatrici internazionali, che fanno uso di droghe illecite [iniettate o meno], che hanno rischio di esposizione professionale, che anticipano uno stretto contatto personale con un adottato internazionale, o che sono senzatetto) o che sono a rischio di avere un esito grave derivante da infezione da virus dell'epatite A (p. es., le donne che hanno una malattia epatica cronica o infezione da HIV)

Durante le epidemie di epatite A, le persone di età ≥ 1 anno che sono a rischio di infezione da virus dell'epatite A devono essere vaccinate.

Il vaccino combinato contro l'epatite A e contro l'epatite B può essere somministrato a persone di ≥ 18 anni che hanno indicazioni di dover effettuare il vaccino sia contro l'epatite A che contro l'epatite B e che non sono stati precedentemente vaccinati con una delle due componenti vaccinali.