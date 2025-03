Panoramica sulla gravidanza ad alto rischio

In una gravidanza a rischio, la madre e/o il feto o il neonato presentano un aumentato rischio di morbilità o mortalità, prima, durante o dopo il parto.

Le gravidanze ad alto rischio sono caratterizzate da condizioni che potenzialmente rappresentano una minaccia per la salute della madre e/o del feto o del neonato. I rischi possono derivare da vari fattori come una malattia cronica, una gestazione multipla, precedenti complicanze durante una gravidanza, o complicanze non ostetriche o ostetriche che si presentano durante una gravidanza.

I medici devono eseguire uno screening per questi fattori di rischio durante la visita preconcezionale o all'inizio delle cure prenatali. Per le donne che pianificano una gravidanza, la valutazione e la consulenza preconcezionale possono aiutare a identificare potenziali fattori di rischio.

I medici devono discutere i potenziali fattori di rischio, tra cui condizioni mediche preesistenti (p. es., diabete, ipertensione, disturbi della tiroide, disturbi psichiatrici), precedenti complicanze della gravidanza e fattori genetici. I medici esaminano i farmaci e gli integratori alimentari assunti dalla paziente per valutare la sicurezza dei farmaci in gravidanza e determinare se eventuali farmaci o integratori devono essere sospesi o modificati. La gestione della malattia deve essere ottimizzata per le condizioni note per causare effetti avversi fetali o materni se mal gestiti (p. es., diabete, ipertensione, ipotiroidismo). Devono essere discussi i fattori di rischio modificabili, come il fumo, l'uso di alcol e droghe e la gestione del peso. Se uno dei due potenziali genitori ha un'anomalia genetica nota o sospetta, la coppia deve essere indirizzata a consulenze e test genetici. Inoltre, la consulenza deve comprendere discussioni sull'importanza della supplementazione di folati, vaccinazioni, e l'ottimizzazione della salute generale prima del concepimento.

Le gravidanze ad alto rischio richiedono un attento monitoraggio, cure specialistiche, e un team medico multidisciplinare, e talvolta il rinvio a un centro perinatale. Questi centri perinatali offrono molti servizi specialistici e superspecialisitici, forniti da specialisti dei problemi fetali, neonatali e della maternità (1). Un attento monitoraggio durante la gravidanza può necessitare la gestione delle malattie croniche e l'aumento della frequenza delle visite prenatali, esami del sangue, ecografia e altri tipi di monitoraggio fetale. La comunicazione con la donna incinta e la sua famiglia è essenziale per coinvolgere la paziente nel processo decisionale condiviso, sviluppare un piano di assistenza e fornire supporto emotivo.