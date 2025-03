Vaccino per difterite-tetano-pertosse

il DTaP (vaccino difterite-tetano-pertosse acellulare per bambini) è una vaccinazione effettuata di routine durante l'infanzia (vedi CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

Il Tdap (tetano, difterite, pertosse acellulare) viene normalmente somministrato in una singola dose nell'arco della vita in bambini di 11 o di 12 anni, nelle persone di ≥ 13 anni che non hanno mai ricevuto Tdap (indipendentemente dall'intervallo dall'ultima vaccinazione anti-tetano-difterite [Td]), o in quelle in cui non si conosce lo stato di vaccinazione. Questa dose è seguita da un richiamo di Td ogni 10 anni (vedi CDC: Adult Immunization Schedule by Age).

Ulteriori richiami di Tdap (tetano, difterite, pertosse acellulare) sono consigliati anche per

Le donne in gravidanza durante ogni gravidanza (preferibilmente a 27-36 settimane di gestazione), indipendentemente dall'intervallo temporale in cui si è effettuata una precedente dose di Tdap (tetano, difterite, pertosse acellulare)

Le donne che dopo il parto non hanno mai ricevuto il vaccino Tdap (tetano, difterite, pertosse acellulare)

Gli adulti che necessitano di un vaccino con il tetano tossoide nell'ambito della gestione di una ferita e che non hanno precedentemente ricevuto il vaccino Tdap (tetano, difterite, pertosse acellulare), sarà somministrato loro il Tdap invece del tetano-difterite (Td). Coloro che hanno precedentemente ricevuto Tdap possono essere trattati con vaccino Tdap (tetano, difterite, pertosse acellulare) o Td.

Le persone che hanno avuto la pertosse devono continuare a ricevere un vaccino anti-pertosse come consigliato dalle linee guida.