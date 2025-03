Tireopatie in gravidanza

Il morbo di Graves della madre viene monitorato clinicamente e con la determinazione della T4 libera e dei dosaggi ad alta sensibilità dell'ormone stimolante la tiroide (TSH).

Il trattamento del morbo di Graves è variabile. Solitamente, alle donne gravide viene somministrata la dose più bassa possibile di propiltiouracile per via orale (da 50 a 100 mg ogni 8 h). La risposta terapeutica si verifica in 3-4 settimane; quindi la dose iniziale viene aggiustata in caso di necessità. Il propiltiouracile attraversa la placenta e può provocare gozzo e ipotiroidismo nel feto. La somministrazione contemporanea di L-tiroxina o di L-triiodotironina è controindicata perché questi ormoni possono mascherare gli effetti delle dosi eccessive di propiltiouracile nella gestante determinando un ipotiroidismo nel feto. Il metimazolo è un'alternativa al propiltiouracile. Il morbo di Graves in genere si spegne durante il 3o trimestre, e spesso consente la riduzione della dose o la sospensione del farmaco.

Nei centri con chirurghi tiroidei esperti, una tiroidectomia durante il 2o trimestre, sebbene molto rara, può essere presa in considerazione dopo che i farmaci hanno ripristinato l'eutiroidismo. Dopo la tiroidectomia, alle donne viene somministrata una terapia sostitutiva completa di L-tiroxina (da 0,15 a 0,2 mg per via orale 1 volta/die), a partire da 24 h dopo l'intervento.

La somministrazione di iodio radioattivo (ai fini diagnostici o terapeutici) e di soluzioni iodate è controindicata in gravidanza, a causa degli effetti avversi sulla ghiandola tiroidea fetale. I beta-bloccanti sono impiegati solo nella crisi tireotossica o per gravi sintomi materni.

Se le donne in gravidanza hanno o hanno avuto il morbo di Graves, può insorgere un ipertiroidismo fetale. Se queste donne sono clinicamente eutiroidee, ipertiroidee o ipotiroidee, le immunoglobuline tireostimolanti (Igs) e le immunoglobuline tireoinibenti (se presenti) attraversano la placenta. Pertanto, la funzionalità tiroidea fetale riflette la concentrazione fetale relativa di queste Igs stimolanti e bloccanti. L'ipertiroidismo può causare tachicardia fetale (> 160 battiti/min), ritardo di crescita intrauterino e gozzo; raramente il gozzo determina una riduzione della capacità di deglutizione del feto, polidramnios, e il travaglio pretermine. L'ecografia viene usata per valutare la crescita fetale, l'aspetto della ghiandola tiroidea e il cuore.