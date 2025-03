Vaccino per la poliomielite

Il vaccino inattivato contro il poliovirus è un vaccino infantile di routine (vedi CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

La vaccinazione primaria di routine contro il poliovirus degli adulti che vivono negli Stati Uniti non è raccomandata a meno che l'adulto non sia conosciuto o che si sospetti che non sia vaccinato o non completamente vaccinato (vedi CDC: Adult Immunization Schedule by Age). Si può presumere che la maggior parte degli adulti nati e cresciuti negli Stati Uniti sia stata vaccinata contro la poliomielite da bambini a meno che non ci siano ragioni specifiche per ritenere che non siano stati vaccinati. Gli adulti non immunizzati/vaccinati o non completamente immunizzati devono completare una serie primaria di 3 dosi. Agli adulti completamente vaccinati che sono ad elevato rischio di esposizione al poliovirus può essere somministrata una dose unica di richiamo del vaccino inattivato contro il poliovirus. Per avere delle informazioni aggiornate su quali siano i paesi che sono considerati ad alto rischio per la poliomielite consultare Centers for Disease Control and Prevention's (CDC) Travelers' Health: Destinations e Travelers Health: Polio.

Negli Stati Uniti, è stato identificato un caso di poliomielite derivata dal vaccino in una persona non vaccinata che l'ha acquisita nello Stato di New York nel luglio 2022 (vedi anche New York State Department of Health: Wastewater Surveillance). I residenti di New York in aree con ripetute evidenziazioni di poliovirus possono essere a più alto rischio di infezione e devono seguire le raccomandazioni di vaccinazione aggiornate del New York State Department of Health (vedi New York State Department of Health: Polio Vaccine).