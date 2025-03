Iperemesi gravidica

Temporanea sospensione di assunzioni per bocca, seguita da una graduale ripresa

Liquidi, tiamina, multivitaminici, ed elettroliti in base alle necessità

Antiemetici, se necessario

Raramente, nutrizione parenterale totale

In un primo momento, alle pazienti non viene dato nulla per bocca. Il primo trattamento è la rianimazione con liquidi EV, iniziando con un'infusione di 2 L di lattato di Ringer in 3 h per mantenere una diuresi di > 100 mL/h (1). Se viene somministrato destrosio, devono essere somministrati prima 100 mg di tiamina EV, per prevenire l'encefalopatia di Wernicke. Questa dose di tiamina deve essere somministrata per 3 giorni.

Successivamente il fabbisogno di liquidi varia a seconda della risposta della paziente ma può arrivare a 1 L ogni 4 h o con queste dosi durante fino a 3 giorni.

I deficit elettrolitici devono essere corretti; potassio, magnesio, e fosfato devono essere reintegrati a seconda delle necessità. Bisogna fare attenzione a non correggere troppo velocemente i bassi livelli plasmatici di sodio poiché una correzione troppo rapida può causare una sindrome da demielinizzazione osmotica.

Il vomito che persiste dopo l'iniziale reintegrazione di liquidi ed elettroliti viene trattato con antiemetici e altri farmaci assunti secondo necessità:

Vitamina B6 10-25 mg per via orale ogni 8 h o ogni 6 h

Doxilamina 12,5 mg per via orale ogni 8 h o ogni 6 h (può essere assunta in aggiunta alla vitamina B6)

Prometazina da 12,5 a 25 mg per via orale, IM o per via rettale ogni 4-8 h

Metoclopramide da 5 a 10 mg EV o per via orale ogni 6-8 h

Ondansetron 8 mg per via orale o IM ogni 12 h (per l'uso prima di 10 settimane di gestazione, devono essere considerati i potenziali rischi di difetti congeniti)

Proclorperazina da 5 a 10 mg per via orale, EV o IM ogni 6 h O 25 mg per via rettale 2 volte/die, se necessario

Dopo la risoluzione della disidratazione e del vomito acuto, si somministrano piccole quantità di liquidi per via orale. Le pazienti che non tollerano nessun liquido per via orale dopo la reidratazione per EV e la somministrazione di antiemetici possono necessitare di un ricovero o di essere trattate con terapia infusiva domiciliare e di non assumere per bocca nulla per un periodo più lungo (talvolta parecchi giorni o più). Una volta che le pazienti tollerano i liquidi, possono mangiare pasti piccoli e leggeri, e la dieta è arricchita in relazione al limite di tolleranza. All'inizio è necessaria una terapia vitaminica per EV fino a quando le vitamine possono essere assunte per bocca.

Se il trattamento è inefficace, i corticosteroidi possono essere provati; p. es., metilprednisolone 16 mg ogni 8 h per via orale o EV può essere somministrato per 3 giorni, per poi diminuirlo alla più bassa dose efficace durante 2 settimane. I corticosteroidi devono essere utilizzati con estrema cautela per < 6 settimane. Non devono essere usati durante l'organogenesi fetale (tra i 20 e 56 giorni dopo la fecondazione); l'uso di questi farmaci durante il 1o trimestre è associato in modo lieve a palatoschisi faciale. Non è chiaro il meccanismo dell'efficacia dei corticosteroidi sulla nausea. In casi estremi, è stato fatto ricorso alla nutrizione parenterale totale, sebbene il suo uso sia generalmente scoraggiato.

Raramente, nonostante il trattamento, si può verificare una progressiva perdita di peso, ittero o tachicardia persistente. In tali casi, l'interruzione della gravidanza può essere offerta, se disponibile.