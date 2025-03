Misurazione ecografica del volume del liquido amniotico

Esame ecografico completo, compresa la valutazione di malformazioni fetali

Test materno per cause sospettate sulla base dell'anamnesi

Il polidramnios di solito si sospetta sulla base dei risultati ecografici o della dimensione dell'utero che è più grande di quello previsto per la data. Tuttavia, le stime qualitative del volume del liquido amniotico tendono a essere soggettive. Se si sospetta un polidramnios, il liquido amniotico deve essere valutato quantitativamente con l'indice del liquido amniotico o con la misurazione singola della tasca più profonda (single deepest pocket [SDP]).

Indice del liquido amniotico ≥ 24 cm: l'indice del liquido amniotico è la somma della profondità verticale del liquido misurata in ciascun quadrante dell'utero; l'indice del liquido amniotico normale varia da > 5 a < 24 cm.

La misurazione singola della tasca più profonda (single deepest pocket [SDP]) (single deepest pocket [SDP]) ≥ 8 cm: la SDP è una misurazione della tasca più profonda del liquido amniotico; singola tasca più profonda (single deepest pocket [SDP]) normale va da ≥ 2 a < 8 cm.

Sembra che né l'indice del liquido amniotico né la singola tasca più profonda (single deepest pocket [SDP]) siano superiori l'uno rispetto all'altro in termini di prevenzione degli esiti perinatali avversi. Ognuno di essi ha delle limitazioni: l'indice del liquido amniotico spesso si traduce in un'iperdiagnosi di oligoidramnios; la misurazione singola della tasca più profonda (single deepest pocket [SDP]) si traduce in iperdiagnosi di polidramnios (1, 2).

Il liquido in eccesso è definito indirettamente utilizzando criteri ecografici, in genere l'indice del liquido amniotico. L'indice del liquido amniotico è la somma della profondità verticale del liquido misurato in ciascun quadrante dell'utero. I normali intervalli dell'indice del liquido amniotico vanno da > 5 a < 24 cm; valori ≥ 24 cm indicano polidramnios.

Identificazione delle cause Se vi è il polidramnios, si raccomandano ulteriori test per determinarne la causa. I test effettuati possono dipendere dalle cause che si sospettano clinicamente (di solito basate sull'anamnesi o altri reperti ecografici). I test possono comprendere Esame ecografico completo per malformazioni fetali (sempre consigliato)

Test di prova materna al glucosio

Amniocentesi e studio del cariotipo fetale, se sono presenti altri reperti ecografici

Test per sospetti disturbi ereditari (p. es., anemie), se l'anamnesi familiare suggerisce un rischio