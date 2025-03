Fattori di rischio per le complicanze della gravidanza

Il mercurio nei frutti di mare può essere tossico per il feto. La FDA (vedi Advice about Eating Fish For Those Who Might Become or Are Pregnant or Breastfeeding and Children Ages 1–11 Years) raccomanda quanto segue:

Evitare i malacanthidae dal Golfo del Messico, squali, pesce spada, e sgombro re

Limitare tonno bianco a 113 g (un pasto medio)/settimana

Prima di mangiare pesce pescato in laghi locali, fiumi e zone costiere, controllare avvisi locali circa la sicurezza di tali pesci e, se i livelli di mercurio non sono noti per essere bassi, limitare i consumi a 115 g/sett, evitando altri frutti di mare quella settimana

Il Tilefish (Malacanthidae, pesce piastrella) proveniente dal Golfo del Messico ha i più alti livelli di mercurio tra tutti i pesci (come testato dall'U.S. Food and Drug Administration (FDA); il pesce piastrella proveniente dall'Oceano Atlantico può essere tranquillamente mangiato.

Consigli sul mangiare pesce Immagine Immagine dal FDA (U.S. Food and Drug Administration) e dall'EPA (United States Environmental Protection Agency).

Gli esperti raccomandano che le donne che sono in stato di gravidanza o che allattano mangino da 226 a 340 g (2 o 3 pasti medi)/settimana di una varietà di frutti di mare che è un più basso contenuto di mercurio. Tali frutti di mare comprendono platessa, gamberi, tonno in scatola, salmone, merluzzo, tilapia, merluzzo, e pesce gatto. Il pesce possiede nutrienti che sono importanti per la crescita e lo sviluppo fetale.