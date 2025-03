Vaccino per l'epatite B (HepB)

La dose per Engerix-B e Recombivax HB è di 0,5 mL IM fino all'età di 20 anni o 1 mL IM per gli adulti (≥ 20 anni). La dose per l'Heplisav-B è di 0,5 mL IM per gli adulti ≥ 18 anni. La dose per PreHevbrio è di 1,0 mL IM per gli adulti ≥ 18 anni.

Il vaccino è in genere somministrato ai bambini in una serie di 3 dosi all'età di 0 mesi, tra 1 e 2 mesi, e tra 6 e 18 mesi.

I neonati che non hanno ricevuto una dose alla nascita devono iniziare la serie il più presto possibile.

Tutti i bambini che non sono stati precedentemente vaccinati con il vaccino HepB lo possono fare tra gli 11 e i 12 anni di età. Viene utilizzata una schedula con 3 dosi; la prima e la seconda dose sono separate da ≥ 4 settimane, mentre la terza viene somministrata tra i 4 e i 6 mesi successivi alla seconda dose. Comunque si può somministrare il Recombivax HB che prevede due dosi; la 2a viene effettuata dai 4 ai 6 mesi dopo la prima.

Gli adulti di età compresa tra 19 e 59 anni che non sono stati precedentemente vaccinati devono completare una serie di 2, 3 o 4 dosi. La schedula che viene abitualmente utilizzata per gli adulti che usano Engerix-B, PreHevbrio, o Recombivax HB è una serie di 3 dosi con 2 dosi separate da ≥ 4 settimane, e una terza dose a distanza di 4-6 mesi dopo la seconda. Heplisav-B (HepB-CpG) si somministra in 2 dosi, a distanza di almeno 4 settimane l'una dall'altra, e si può somministrare come sostituto in una serie di 3 dosi con un diverso vaccino per l'epatite B.

Non si deve somministrare l'Heplisav-B (HepB-CpG) e l'PreHevbrio durante la gravidanza, perché non si dispone dei dati di sicurezza del suo utilizzo durante la gravidanza.

Gli adulti non vaccinati in emodialisi devono ricevere Engerix-B (utilizzando la dose di 2 mL invece della normale dose per adulti di 1 mL) in un programma di 4 dosi a 0, 1, 2 e 6 mesi o la formulazione Recombivax HB Dialysis (1 mL = 40 mcg) in una serie di 3 dosi a 0, 1, 6 mesi.

Se le persone non sono vaccinate o non sono completamente coperte, le dosi mancanti devono essere effettuate per completare la serie di 3 dosi previste dal vaccino HepB. La 2a viene somministrata 1 mese dopo la prima; la 3a a distanza di ≥ 2 mesi dopo la 2a (e ≥ 4 mesi dopo la prima dose). Se viene utilizzato il vaccino combinato epatite A ed epatite B, vengono somministrate 3 dosi nei mesi 0, 1, e 6, oppure 4 dosi nei giorni 0, 7 e da 21 a 30, seguite da una dose di richiamo a 12 mesi. Se una persona perde al follow up prima che la serie sia stata completata, non è necessario riprendere la serie.