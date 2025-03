Ecografia seriale per determinare l'indice del liquido amniotico o la misurazione singola della tasca più profonda (single deepest pocket [SDP]) e monitorare la crescita fetale

Non stress test o profilo biofisico

Le pazienti possono essere gestite in regime di ricovero. Se sono gestite ambulatorialmente, lo stato fetale deve essere monitorato 1 o 2 volte alla settimana mediante la misurazione ecografica dell'indice di liquido amniotico o la misurazione singola della tasca più profonda (single deepest pocket [SDP]) e da un test non stress o un profilo biofisico (1). L'ecografia per misurare la crescita fetale deve essere eseguita ogni 2-4 settimane (ogni 2 settimane se la crescita è limitata).

La maggior parte degli esperti raccomanda il parto già dalle 36 alle 37 6/7 settimane per l'oligoidramnios isolato e non complicato o alla diagnosi se diagnosticato a ≥ 37 settimane (2). Tuttavia, questo approccio non ha dimostrato di prevenire la morte fetale. Il momento ottimale per espletare il parto è controverso e può variare in base alle caratteristiche della paziente e alle complicanze fetali.