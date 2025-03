Ampicillina o penicillina G, solitamente con un aminoglicoside

La migliore terapia per la meningite da listeria è rappresentata dall'ampicillina, 2 g EV ogni 4 h. La maggior parte degli esperti raccomanda l'aggiunta di gentamicina (1 mg/kg EV ogni 8 h) sulla base di un effetto sinergico in vitro. Le cefalosporine non sono efficaci.

Per il trattamento della meningite neonatale, vedi Terapia antibiotica specifica del microrganismo.

L'endocardite e la batteriemia primaria da Listeria vengono trattate con l'ampicillina 2 g EV ogni 4 h più gentamicina (per l'effetto sinergico) somministrata per 6 settimane (per l'endocardite) o 2 settimane (per la batteriemia) dopo la defervescenza.

La listeriosi oculoghiandolare e la dermatite da listeria in genere rispondono all'eritromicina 10 mg/kg per via orale ogni 6 h, da proseguire per 1 settimana dopo la defervescenza.

Le cefalosporine non hanno attività in vitro e non devono essere utilizzate; sono stati riportati fallimenti terapeutici con la vancomicina. Il trimetoprim/sulfametossazolo alla dose di 5/25 mg/kg EV ogni 8 h rappresenta un'alternativa. Il linezolid è attivo in vitro, ma l'esperienza clinica è carente.