Il vaccino morbillo-parotite-rosolia è una vaccinazione infantile di routine (vedi CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age).

A tutti gli adulti che sono nati nel 1957 o successivamente deve essere somministrata 1 dose di vaccino a meno che non abbiano una delle seguenti situazioni (vedi CDC: Adult Immunization Schedule by Age):

Documentazione di vaccinazione con una o più dosi di vaccino morbillo-parotite-rosolia

Prove di laboratorio che indicano immunità nei confronti delle 3 malattie

Una controindicazione al vaccino

La diagnosi di malattia da parte di un medico senza conferma di laboratorio non è considerata una prova accettabile di immunità contro il morbillo, la parotite o la rosolia.

Consigli ed errori da evitare

Una seconda dose di vaccino morbillo-parotite-rosolia (oppure, se non sono stati vaccinati, 2 dosi somministrate a ≥ 28 giorni di distanza) è raccomandata per gli adulti che sono presumibilmente esposti:

Gli studenti dell'università o altre istituzioni educative postume dopo l'età di 18 anni

Operatori sanitari nati nel 1957 o successivi senza evidenza di immunità

I viaggiatori internazionali

I pazienti con infezione da HIV, CD4 ≥ 15% e cellule CD4 ≥ 200/mcL per ≥ 6 mesi e nessuna evidenza di immunità al morbillo, alla parotite o alla rosolia

Le persone nate prima del 1957 sono generalmente considerate immuni. Tuttavia, tali persone che lavorano all'interno di strutture sanitarie (indipendentemente dal fatto che abbiano o meno doveri di cura del paziente) devono essere prese in considerazione per la vaccinazione se non hanno prove di immunità. Vengono somministrate due dosi di vaccino morbillo-parotite-rosolia (una dose se è necessaria solo la copertura della rosolia).

Se le persone di età ≥ 12 mesi sono state precedentemente sottoposte a ≤ 2 dosi di vaccino contro la parotite e sono state identificate dalle autorità sanitarie come a rischio aumentato di contrarre la parotite durante un'epidemia di parotite, devono ricevere 1 dose del vaccino contro morbillo, parotite e rosolia.

Dato che la rosolia durante la gravidanza può avere conseguenze disastrose per il feto (p. es., l'aborto spontaneo, difetti alla nascita multipli), tutte le donne in età fertile, a prescindere dall'anno di nascita, devono essere sottoposte a screening per la copertura immunitaria verso la rosolia. Se non vi è alcuna prova di copertura le donne che non sono incinta devono essere vaccinate. Le donne in gravidanza che non presentano evidenze di copertura immunitaria devono essere vaccinate quando la gravidanza sarà terminata e prima di essere dimesse dalla struttura sanitaria.

Le persone che sono state vaccinate con il vaccino per il morbillo inattivato (ucciso) o con quello fatto con un tipo non noto tra il 1963 e il 1967 devono essere rivaccinate con 2 dosi di vaccino morbillo-parotite-rosolia.

Le persone che sono state vaccinate prima del 1979 con il vaccino per la parotite o con quello fatto con un tipo non noto e che sono ad alto rischio di esposizione alla parotite devono essere rivaccinate con 2 dosi di vaccino morbillo-parotite-rosolia.