Epatite B, acuta

Il virus dell'epatite B (HBV) viene spesso trasmesso per via parenterale, tipicamente attraverso il sangue o i suoi derivati infetti. Lo screening di routine dei donatori di sangue per l'antigene di superficie dell'epatite B (HBV) ha quasi eliminato la precedente frequente trasmissione post-trasfusionale, ma la trasmissione attraverso gli aghi infetti, condivisi dai tossicodipendenti, rimane frequente. Il rischio di virus dell'epatite B (HBV) è aumentato per i pazienti sottoposti a dialisi e nei reparti oncologici, così come nel personale ospedaliero che viene in contatto con il sangue.

I nati da madri infette hanno un rischio di acquisire l'epatite B durante il parto che va dal 70 al 90% (vedi Infezione neonatale da virus dell'epatite B), a meno che non vengano trattati con immunoglobuline anti-epatite B e vengano vaccinati immediatamente dopo il parto. Può verificarsi la trasmissione precoce per via transplacentare, ma è rara. Il rischio di trasmissione verticale del virus dell'epatite B è anche mitigato dal trattamento con tenofovir delle donne in gravidanza con infezione virale attiva e elevata carica virale nel terzo trimestre di gravidanza.

Il virus può essere trasmesso attraverso il contatto mucosale con altri liquidi corporei (p. es., fra partner sessuali, sia omo- che eterosessuali; nelle istituzioni chiuse, come le prigioni e i centri di salute mentale), ma l'infettività è notevolmente minore rispetto al virus dell'epatite A e le modalità di trasmissione sono spesso sconosciute.

Il ruolo della puntura d'insetto nella trasmissione è poco chiaro. Molti casi di epatite acuta di tipo B si verificano sporadicamente senza una fonte nota.

I portatori cronici di virus dell'epatite B (HBV) rappresentano un serbatoio di infezione a livello mondiale. La prevalenza varia ampiamente in base a diversi fattori, compreso quello geografico (p. es., < 0,5% nel Nord America e nell'Europa del Nord, > 10% in alcune regioni dell'Estremo Oriente e in Africa).