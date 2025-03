Si raccomanda la vaccinazione annuale contro l'influenza con una formulazione del vaccino influenzale appropriata per l'età per tutte le persone ≥ 6 mesi di età che non hanno controindicazioni. (Vedi CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age e CDC: Adult Immunization Schedule by Age.)

Il vaccino influenzale inattivato può essere dato a tutte le persone ≥ 6 mesi, comprese le donne in gravidanza.

Il vaccino ricombinante per l'influenza (RIV4) può essere utilizzato in persone di età compresa tra 18 e 49 anni.

Il vaccino influenzale vivo attenuato (vaccino influenzale intranasale) può essere somministrato a persone sane di età compresa tra i 2 e i 49 anni che non siano incinte e che presentino una situazione di immunocompromissione. La sicurezza del vaccino influenzale vivo attenuato non è stata stabilita in persone con disturbi che li predispongono a complicazioni causate dall'influenza, tra cui le malattie polmonari avanzate o l'asma.

Gli adulti di età ≥ 65 anni devono ricevere uno qualsiasi dei vaccini antinfluenzali inattivati quadrivalenti, il vaccino influenzale ricombinante quadrivalente o il vaccino con adiuvante quadrivalente influenzale inattivato. Se nessuno di questi è disponibile, deve essere utilizzato qualsiasi altro vaccino antinfluenzale adeguato all'età. La dose più alta è raccomandata solo per le persone con ≥ 65 anni.

Gli operatori sanitari che si occupano di persone immunocompromesse (ossia, coloro che necessitano di cure in un ambiente protetto) devono essere vaccinati con vaccino influenzale inattivato o RIV4 piuttosto che con il vaccino influenzale vivo attenuato (oppure devono evitare il contatto con le persone immunocompromesse per i 7 giorni successivi al vaccino).