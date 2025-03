Diabete mellito in gravidanza

Il trattamento può variare, ma sono utili alcune linee guida generali di gestione (vedi tabelle Gestione del diabete di tipo 1 durante la gravidanza, Gestione del diabete di tipo 2 durante la gravidanza e Gestione del diabete gestazionale durante la gravidanza).

Donne con diabete di tipo 1 o 2 devono controllare i loro livelli di glicemia a domicilio. Durante la gravidanza, i normali livelli di glicemia a digiuno sono di circa 76 mg/dL (4,2 mmol/L).

Gli obiettivi del trattamento sono

Le glicemie a digiuno sono < 95 mg/dL (< 5,3 mmol/L)

Valori postprandiali a 2 h a ≤ 120 mg/dL (≤ 6,6 mmol/L)

Nessuna ampia variazione della glicemia

Livelli di emoglobina glicosilata (emoglobina A1C) < 6,5%

L'insulina è il farmaco di scelta tradizionale dal momento che non può attraversare la placenta e fornisce un più prevedibile controllo glicemico; viene utilizzato per il diabete di tipo 1 e 2 e per alcune donne con diabete gestazionale. Se possibile viene usata l'insulina umana, dal momento che minimizza la formazione di anticorpi. Gli anticorpi anti-insulina attraversano la placenta, ma il loro effetto sul feto è sconosciuto. In alcune donne con diabete di tipo 1 di lunga durata, l'ipoglicemia non stimola il normale rilascio degli ormoni controregolatori (catecolamine, glucagone, cortisolo e ormone della crescita); pertanto, troppa insulina può innescare un coma ipoglicemico senza sintomi premonitori. Tutte le donne in gravidanza con il diabete di tipo 1 possiedono un kit di glucagone e vengono istruite (come devono esserlo i membri della famiglia) sulla somministrazione del glucagone in caso di grave ipoglicemia (caratterizzata da incoscienza, confusione o livelli di glicemia < 40 mg/dL [< 2,2 mmol/L]).

Consigli ed errori da evitare

I farmaci ipoglicemizzanti orali (p. es., metformin) sono sempre più utilizzati per il trattamento del diabete nelle gestanti per la facilità di somministrazione (pillole rispetto alle iniezioni), per il basso costo e per la dose singola giornaliera. Diversi studi hanno mostrato la sicurezza del metformin in gravidanza e il fatto che questa fornisce un controllo equivalente a quello dell'insulina nelle donne con diabete gestazionale. Per le donne con diabete di tipo 2 prima della gravidanza, i dati per l'uso di farmaci per via orale durante la gravidanza sono scarsi; l'insulina viene preferita il più delle volte. Gli ipoglicemizzanti orali assunti durante la gravidanza possono essere continuati anche nel post-partum durante l'allattamento, ma il neonato deve essere strettamente monitorato per possibili segni di ipoglicemia.