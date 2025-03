Un vaccino contro la varicella vivo attenuato è disponibile in 2 formulazioni negli Stati Uniti:

Vaccino contro la varicella a duplice dose standard

Vaccino combinato morbillo-parotite-rosolia-varicella

Tutti i bambini sani e gli adulti a rischio devono ricevere 2 dosi di vaccino contro la varicella vivo attenuato (vedi Centers for Disease Control and Prevention [CDC]: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age) (1). La vaccinazione è particolarmente importante per le donne in età fertile, per quelle ad alto rischio di esposizione e per quelle che hanno contatti con soggetti ad alto rischio di malattia grave. Questi includono operatori sanitari, insegnanti, assistenti all'infanzia, residenti e personale delle case di cura o di altri ambienti istituzionali (p. es., prigioni). Il test sierologico per valutare lo stato immunitario prima di vaccinare i soggetti adulti, non è generalmente necessario. Raramente il vaccino può causare lesioni da varicella in pazienti immunocompetenti, ma la malattia è di solito lieve (< 10 papule o vescicole), di breve durata e provoca scarsi sintomi sistemici.

Si raccomanda la vaccinazione degli operatori sanitari che non hanno segni di immunità alla varicella. Gli operatori sanitari sensibili che sono stati esposti alla varicella devono essere vaccinati il più presto possibile e tenuti fuori servizio per 21 giorni.

La vaccinazione è controindicata nei