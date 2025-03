Monitoraggio prenatale e prevenzione delle complicanze

Taglio cesareo quando indicato

La cura prenatale è diretta a valutare la crescita fetale e il monitoraggio delle complicanze. I test per il diabete gestazionale e il monitoraggio per la preeclampsia sono gli stessi delle gravidanze singole. Per le gestazioni multifetali, un ulteriore monitoraggio può comprendere ecografie seriali durante il secondo trimestre per monitorare l'accorciamento cervicale e la sorveglianza fetale prenatale (p. es., non stress test, profilo biofisico) a partire dalla 32a settimana. Le misure preventive devono essere prese in considerazione, se appropriate, per la preeclampsia (aspirina), il parto pretermine (cerchiaggio, progesterone vaginale, tocolitici), e le complicanze neonatali della prematurità (corticosteroidi, solfato di magnesio).

Per le gravidanze gemellari, il parto vaginale è preferibile se il gemello presentatore è in presentazione di vertice. Un taglio cesareo viene eseguito in caso di un gemello in presenzatione non vertice o in caso di gestazione multipla gemellare di ordine superiore, o se il parto deve essere accelerato per indicazioni fetali o materne.