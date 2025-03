La consulenza genetica prenatale viene fornita a tutti i potenziali genitori, preferibilmente prima del concepimento, per valutare la presenza di fattori di rischio per patologie génétiche. Inoltre, la consulenza prenatale fornisce informazioni ai potenziali genitori sulle precauzioni che possono prendere per prevenire altre cause di malformazioni congenite (p. es., evitare teratogeni, assumere acido folico supplementare, trattare le malattie croniche).

Le informazioni date durante la consulenza genetica devono essere quanto più possibile semplici, non-direttive e prive di termini medici, in maniera tale da essere comprese facilmente da futuri pazienti ansiosi. Possono essere necessarie frequenti ripetizioni. Alle pazienti si deve concedere del tempo da sole, per consentire loro di elaborare delle domande. Le pazienti possono essere informate delle risorse supplementari (p. es., American College of Obstetricians and Gynecologists: Genetic Disorders and Pregnancy) per molte questioni comuni che possono essere correlate ad anomalie genetiche, come un'età materna avanzata, aborti spontanei ricorrenti, precedenti bambini con difetti del tubo neurale e bambini precedenti con trisomia (vedi Fattori di rischio per complicanze durante la gravidanza).

Molti potenziali parenti (p. es., quelli con fattori di rischio noti o sospetti) traggono beneficio dall'indirizzamento a specialisti in genetica medica, poiché in questo modo possano essere adeguatamente informati e possono conoscere le opzioni diagnostiche a loro disposizione. I genitori che presentano dei fattori di rischio per anomalie genetiche vengono informati sui possibili esiti riproduttivi e sulle opzioni che hanno a disposizione per la valutazione genetica. Se i test identificano una patologia, vengono discusse le diverse opzioni riproduttive.

Le opzioni riproduttive preconcezione per le pazienti con malattie genetiche comprendono le seguenti

Spermatozoi di donatore se l'uomo è portatore

Ovociti da donatrice se la donna è portatrice

Fertilizzazione in vitro con test genetici preimpianto degli embrioni

Il test genetico di preimpianto viene utilizzato per identificare i difetti genetici in embrioni creati attraverso la fecondazione in vitro prima del loro impianto. Essa può essere fatta se un dei membri della coppia ha un alto rischio di alcune malattie genetiche o anomalie cromosomiche.

Le opzioni riproduttive postconcezionali comprendono

Test prenatale per anomalie congenite

Interruzione di gravidanza se è presente una malattia genetica

Trasferire le cure al centro specializzato per la gravidanza con servizi neonatali più articolati

(Vedi anche Principi generali di genetica medica.)