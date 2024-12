Studio del sangue materno, tipizzazione Rh e screening anticorpi reflex

Misurazioni seriali del livello di anticorpi e misurazioni del flusso ematico dell'arteria cerebrale media nelle gravidanze considerate a rischio

Screening del DNA fetale senza cellule

Alla prima visita prenatale, tutte le donne devono essere sottoposte a screening per il gruppo sanguigno, per l'Rh, per l'anti-Rho(D) e per altri anticorpi che si formano in risposta ad antigeni e che possono provocare la malattia emolitica del feto e del neonato (screening anticorpi reflex).

Se le donne hanno sangue Rh-negativo e test positivo per gli anticorpi anti-Rho(D) oppure test positivo per un altro anticorpo che può causare la malattia emolitica del feto e del neonato, bisogna determinare il gruppo sanguigno del padre e la zigosità (se la paternità è certa). Se il padre possiede sangue Rh-negativo ed è negativo per l'antigene corrispondente all'anticorpo identificato nella madre, non sono necessari ulteriori studi. Se ha sangue Rh-positivo o è portatore dell'antigene, bisogna misurare i titoli anticorpali materni anti-Rh.

Se i titoli anticorpali materni anti-Rh sono positivi, ma inferiori al valore critico specifico di quel laboratorio (solitamente tra 1:8 a 1:32), sono da misurare ogni 2-4 settimane dopo la 20a settimana. Qualora il valore critico venga superato, si misura il flusso sanguigno dell'arteria cerebrale media fetale a intervalli di 1-2 settimane a seconda del valore iniziale del flusso sanguigno e dell'anamnesi della paziente; lo scopo è quello di evidenziare un'insufficienza cardiaca a elevata gittata che indica un alto rischio di anemia. Un elevato flusso di sangue per l'età gestazionale deve spingere a considerare la possibilità di un prelievo percutaneo di sangue ombelicale e trasfusione uterina di sangue.

Se la paternità è ragionevolmente certa e il padre è con tutta probabilità eterozigote per l'Rho(D), è necessario determinare il tipo di Rh del feto. Se il sangue fetale è Rh positivo o non lo si conosce, e il flusso dell'arteria cerebrale media è elevato, l'anemia fetale è probabile.

Quando lo stato Rho(D) è incerto, può essere effettuato uno screening del DNA fetale senza cellule non invasivo di sangue materno per il gene RHD. Test non invasivi di altri geni (p. es., RHCE, KEL) sono disponibili in Europa.