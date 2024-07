Panoramica sulla milza

È possibile vivere senza la milza (una condizione chiamata asplenia).

L’asplenia è la perdita della funzione splenica a causa di

Assenza congenita della milza

Una malattia che interferisce con la funzione della milza (asplenia funzionale)

Rimozione chirurgica della milza (splenectomia)

L’assenza congenita della milza è una patologia rara. I bambini con questo disturbo spesso presentano anche un difetto cardiaco.

Nei soggetti con asplenia funzionale la milza non funziona correttamente. L’asplenia funzionale può essere causata da varie patologie. Le cause comuni includono anemia falciforme, celiachia ed epatopatia alcol-correlata. L’asplenia funzionale può derivare anche da una lesione delle arterie o delle vene della milza.

La splenectomia è l’asportazione chirurgica della milza. Può essere eseguita in soggetti altrimenti sani dopo una lesione della milza (ad esempio dopo un incidente stradale) o in soggetti affetti da patologie che causano un ingrossamento della milza.

In caso di asportazione della milza o di milza non funzionante, l’organismo perde in parte la capacità di produrre anticorpi protettivi e di rimuovere dal sangue i microrganismi indesiderati. Di conseguenza, si riduce la capacità dell’organismo di combattere le infezioni. Tuttavia, altri organi (soprattutto il fegato) ne compensano la perdita mediante l’aumento della capacità anti-infettiva, nonché monitorando e rimuovendo i globuli rossi anomali, troppo vecchi o danneggiati.

I soggetti che non hanno la milza sono a rischio particolarmente elevato di infezioni poiché la milza svolge un ruolo di difesa fondamentale contro alcuni tipi di batteri, quali ad esempio lo Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis e l’Haemophilus influenzae. A causa di questo rischio, si somministrano vaccini che contribuiscono a proteggere il soggetto da infezioni derivanti dal contatto con questi organismi. I soggetti devono anche assicurarsi di ricevere il vaccino antinfluenzale ogni anno e il vaccino anti-COVID-19. In alcuni casi si raccomanda l’assunzione quotidiana di antibiotici per prevenire le infezioni, in particolare quando il soggetto presenta un’altra patologia (come l’anemia falciforme o un tumore) che aumenta il rischio di sviluppare infezioni potenzialmente letali.