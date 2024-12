Farmaci antimicotici

L’istoplasmosi polmonare acuta in persone altrimenti sane raramente richiede un trattamento farmacologico. Tuttavia, se dopo un mese le condizioni non migliorano, viene spesso prescritto l’itraconazolo, somministrato per via orale. Se si sviluppa una polmonite grave, viene somministrata amfotericina B per via endovenosa, seguita da itraconazolo.

L’istoplasmosi disseminata progressiva richiede il trattamento. Se l’infezione è grave, si somministra amfotericina B per via endovenosa, seguita da itraconazolo per via orale.

Se i soggetti affetti da AIDS sviluppano istoplasmosi, possono dover assumere un farmaco antimicotico (di solito l’itraconazolo) per il resto della vita. Tuttavia, possono essere in grado di interrompere l’assunzione del farmaco antimicotico dopo 1 anno qualora la conta dei CD4 (il numero di un tipo di globuli bianchi che diminuiscono se l’AIDS non è controllato) sia aumentata ad almeno 150 cellule per microlitro di sangue.

In caso di istoplasmosi cavitaria cronica, l’itraconazolo oppure, per le infezioni più gravi, l’amfotericina B possono eliminare il micete. Tuttavia, il trattamento non può far regredire i danni causati dall’infezione. Pertanto, la maggior parte delle persone continua ad avere problemi di respirazione, simili a quelli causati dalla broncopneumopatia cronica ostruttiva. Quindi, il trattamento deve essere intrapreso il prima possibile per limitare il danno polmonare.