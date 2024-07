Talassemie

Talvolta trasfusioni di sangue, rimozione della milza o terapia ferrochelante

Un trapianto di cellule staminali

La maggior parte delle persone affette da talassemia lieve non richiede terapie.

In caso di talassemia più grave può essere necessario l’intervento chirurgico per l’asportazione della milza (splenectomia), trasfusioni di sangue o terapia ferrochelante. Quest’ultima prevede la rimozione dal sangue del ferro in eccesso. I farmaci chiamati chelanti del ferro possono essere somministrati per via orale (deferasirox o deferiprone) oppure mediante un’infusione (deferossamina) sotto la cute (sottocutanea) o in vena (endovenosa).

Luspatercept può essere somministrato per ridurre la necessità di trasfusioni di sangue nelle persone affette da beta-talassemia.

Alcune persone con una forma grave di talassemia possono avere bisogno di trapianto di cellule staminali.