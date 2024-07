Panoramica sulle malattie dei globuli bianchi

I globuli bianchi (leucociti) svolgono un ruolo importante nella difesa dell’organismo da microrganismi infettivi e sostanze estranee (il sistema immunitario). Per difendere il corpo in modo adeguato, è necessario che un numero sufficiente di globuli bianchi riceva il messaggio che ne indichi l’invasione da parte di un organismo infettivo o una sostanza estranea, confluisca dove necessario e quindi uccida e digerisca l’organismo o la sostanza dannosi (vedere la figura Sistema linfatico: come contribuisce a difendere l’organismo dalle infezioni).

Come tutte le altre cellule ematiche, i globuli bianchi vengono prodotti principalmente nel midollo osseo. Si sviluppano da cellule staminali (precursori) che maturano per diventare uno dei cinque tipi principali di globuli bianchi:

Basofili

Eosinofili

Linfociti

Monociti

Neutrofili

Globuli bianchi Immagine

Normalmente, un soggetto produce circa 100 miliardi di globuli bianchi al giorno. Il numero dei globuli bianchi in un dato volume di sangue è espresso come numero di cellule per microlitro. La conta leucocitaria totale varia normalmente tra 4.000 e 11.000 cellule per microlitro (da 4 a 11 × 109 per litro). La proporzione di ciascuno dei cinque principali tipi di globuli bianchi e il numero totale di cellule di ciascun tipo in un dato volume di sangue può essere stabilita mediante esami di laboratorio.

L’aumento o la diminuzione del numero dei globuli bianchi è spesso indice di malattia.

La leucopenia, ossia la riduzione del numero di globuli bianchi al di sotto di 4.000 cellule per microlitro di sangue (4 × 109 per litro), spesso rende le persone più suscettibili alle infezioni.

La leucocitosi, ossia l’incremento del numero dei globuli bianchi al di sopra di 11.000 cellule per microlitro di sangue (11 × 109 per litro), spesso è causata dalla normale risposta dell’organismo nel tentativo di combattere un’infezione oppure da alcuni farmaci come i corticosteroidi. Tuttavia, un aumento del numero di globuli bianchi è anche causato da tumori del midollo osseo (come la leucemia ), a causa dei quali le cellule colpite si moltiplicano in modo incontrollabile.

Alcune malattie dei globuli bianchi interessano solo uno dei cinque tipi di globuli bianchi.

Per leucocitosi linfocitica si intende l’aumento patologico del numero dei linfociti

Per linfocitopenia si intende un numero insufficiente di linfociti

Per neutropenia si intende un numero insufficiente di neutrofili

Per leucocitosi neutrofila si intende l’aumento patologico del numero di neutrofili

Altri disturbi possono coinvolgere alcuni tipi oppure tutti e cinque i tipi di globuli bianchi assieme. Le malattie che riguardano i neutrofili e i linfociti sono le più diffuse. Le malattie a carico di monociti ed eosinofili sono meno comuni, e quelle a carico dei basofili sono rare.