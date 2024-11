Per il tipo 1 e 3, terapia di sostituzione enzimatica e talvolta farmaci

Molti pazienti con malattia di Gaucher di tipo 1 e 3 possono essere trattati con una terapia di sostituzione enzimatica (imiglucerasi), nella quale gli enzimi vengono somministrati per via endovenosa. La terapia di sostituzione enzimatica è più efficace per coloro che non presentano complicanze del sistema nervoso. Coloro che ricevono terapia di sostituzione enzimatica devono sottoporsi a regolari esami del sangue, di diagnostica per immagini e ossei per monitorare gli effetti del trattamento.

I soggetti che non sono in grado di assumere la terapia di sostituzione enzimatica possono prendere miglustat, un farmaco che riduce il glucocerebroside nell’organismo. Eliglustat è un altro farmaco che riduce il glucocerebroside.

Alcune persone possono essere sottoposte alla rimozione della milza (splenectomia). In altri casi possono anche essere necessarie trasfusioni di sangue.

Il trapianto di midollo osseo o il trapianto di cellule staminali cura i tipi 1 e 3. Tuttavia, queste procedure sono ritenute l’ultima risorsa perché possono causare morte o disabilità.

Non esiste alcuna cura per il tipo 2.