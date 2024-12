Le proteine sono lunghe catene di molecole che si ripiegano assumendo una certa forma. La forma esatta è essenziale per il funzionamento di ogni proteina. Tutti i tipi di amiloidosi coinvolgono una proteina ripiegata in modo anomalo. Questa proteina anomala si aggrega e si accumula in vari tessuti del corpo sotto forma di depositi di amiloide, costituiti da fibrille amiloidi contenenti fibre di proteine anomale che non possono essere facilmente degradate dall’organismo. Questi depositi interferiscono con la normale funzionalità dell’organo in cui si trovano. Tutte queste proteine sono prodotte all’interno dell’organismo e non provengono dalla dieta del soggetto. Alcune proteine amiloidi sono versioni mutate di proteine normali. Altre sono proteine normali che semplicemente hanno una tendenza a ripiegarsi in modo anomalo. Alcune proteine sono prodotte in varie altre malattie (come la tubercolosi o l’artrite reumatoide).