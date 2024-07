Talvolta trapianto di cellule staminali

Talvolta ruxolitinib, fedratinib, momelotinib o pacritinib

In alcune persone la terapia non è necessaria. Alla maggior parte dei pazienti viene somministrato un trattamento per ridurre i sintomi e le complicanze.

Talvolta per soggetti con mielofibrosi primaria ad alto rischio (in base a età, sintomi, conte ematiche e mutazioni genetiche) si ricorre al trapianto di cellule staminali (trapianto di midollo osseo). Il trapianto è l’unico trattamento disponibile in grado di guarire la mielofibrosi, ma comporta anche rischi significativi. Viene spesso raccomandato ai soggetti che non presentano altri gravi problemi di salute e hanno un donatore compatibile.

Spesso il primo trattamento utilizzato è ruxolitinib, un farmaco sviluppato per inibire la mutazione del gene JAK2. È efficace anche nei soggetti che presentano mutazioni di CALR o MPL, in quanto anch’essi attivano l’enzima JAK2. È efficace nel ridurre le dimensioni della milza e nel controllo dei sintomi, inoltre può prolungare la sopravvivenza complessiva e rallentare il tasso di fibrosi, tuttavia nella maggior parte dei casi non è in grado di invertire la fibrosi esistente e può causare anemia e una bassa conta piastrinica. Anche fedratinib, pacritinib e momelotinib inibiscono le mutazioni del gene JAK2 e possono essere usati come alternativa a ruxolitinib.

La riduzione delle dimensioni della milza tende ad alleviare i sintomi. Oltre a ruxolitinib, l’idrossiurea, un farmaco chemioterapico, può ridurre le dimensioni del fegato o della milza, ma può peggiorare l’anemia e ridurre la conta piastrinica. La radioterapia può ridurre le dimensioni della milza, ma ha solo un effetto temporaneo e può provocare riduzione notevole della conta dei globuli bianchi e infezione.

Raramente la milza diventa estremamente grossa e dolorosa tanto da richiederne l’asportazione. Tuttavia questo intervento è raccomandato solo dopo aver tentato tutte le altre misure. Non viene effettuato spesso nei soggetti con mielofibrosi primaria, date le potenziali complicanze come coagulazione del sangue, infezione e trasferimento della produzione delle cellule ematiche ad altri organi vitali come il fegato.

La combinazione di un androgeno (un farmaco con gli effetti degli ormoni sessuali maschili) con il prednisone riduce temporaneamente la gravità dell’anemia in circa un terzo dei soggetti affetti da mielofibrosi, tuttavia questo trattamento viene utilizzato di rado. L’eritropoietina, un ormone che stimola la produzione dei globuli rossi, può migliorare l’anemia, ma causa anche ingrossamento della milza. Talvolta l’eritropoietina è utilizzata assieme a un inibitore di JAK come ruxolitinib per prevenire l’ingrossamento della milza. Per alcuni soggetti con anemia grave sono necessarie trasfusioni di globuli rossi.

Talvolta si somministra talidomide o lenalidomide assieme a prednisone, che può favorire il mantenimento della conta piastrinica oltre a ridurre le dimensioni della milza.

Sono in fase di sviluppo altri farmaci per il trattamento della mielofibrosi, pertanto i pazienti potrebbero voler cercare una sperimentazione clinica.