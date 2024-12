Test di screening prenatale

Test di screening neonatale

Esami del sangue e talvolta del DNA

La malattia di Niemann-Pick di tipo A e B può essere diagnosticata prima della nascita mediante i test di screening prenatale, prelievo di villi coriali o amniocentesi.

In alcuni Stati degli Stati Uniti la malattia di Niemann-Pick può essere diagnosticata dopo la nascita mediante i test di screening neonatale di routine. Non esistono test di screening neonatale per il tipo C.

Per il tipo A e B i medici misurano inoltre i livelli di sfingomielinasi nei globuli bianchi. Sono disponibili anche test genetici per determinare se una coppia è a maggior rischio di avere un figlio con una malattia genetica, per tutti i 3 tipi.

Possono essere eseguiti test del DNA (i “mattoncini” dei geni) per identificare i portatori. I portatori sono persone che possiedono un gene anomalo per un disturbo ma non presentano né sintomi né evidenze visibili.