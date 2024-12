Solitamente, il primo sintomo della leishmaniosi cutanea è una papula ben definita nella sede della puntura della mosca della sabbia. In genere compare dopo varie settimane o mesi e contiene i parassiti all’interno di globuli bianchi detti macrofagi. Quando l’infezione si diffonde, possono comparire altre papule in prossimità di quella iniziale. La papula iniziale aumenta lentamente di dimensioni e spesso si trasforma in un’ulcera aperta, che può trasudare o formare una crosta. Le ulcere sono solitamente indolori e non causano altri sintomi, eccetto nei casi in cui insorga un’infezione batterica secondaria, caratterizzata da arrossamento della pelle circostante, dolore e talvolta febbre. Successivamente le ulcere guariscono da sole dopo diversi mesi, ma possono persistere per oltre un anno. La guarigione lascia cicatrici permanenti simili a quelle dovute alle ustioni. Di rado, le ulcere cutanee compaiono su tutto il corpo. In questo caso, vengono eseguiti dei test per verificare l’eventuale presenza di un’infezione da HIV e altre cause di indebolimento del sistema immunitario.

Leishmaniosi cutanea Immagine © Springer Science+Business Media

La sintomatologia della leishmaniosi mucocutanea esordisce con un’ulcera cutanea che guarisce spontaneamente. Mentre è presente l’ulcera cutanea, oppure mesi o anni dopo la sua guarigione, possono comparire ulcerazioni, con distruzione dei tessuti, sulle mucose all’interno del naso, della bocca o della gola. Il primo segno può essere rappresentato da naso chiuso, secrezione nasale o sanguinamento dal naso. Col tempo, possono prodursi gravi deturpazioni.

Leishmaniosi mucocutanea Immagine Immagine per gentile concessione del Dott. A. Canese tramite la Public Health Image Library dei Centers for Disease Control and Prevention.

La leishmaniosi viscerale può essere a esordio improvviso, ma di norma si sviluppa gradualmente nelle settimane o nei mesi successivi alla puntura della mosca della sabbia che ha causato l’infezione. I soggetti colpiti possono presentare episodi irregolari di febbre, possono perdere peso, avere la diarrea e accusare stanchezza generale. Si manifesta ingrossamento del fegato, della milza e talvolta dei linfonodi. Il numero di cellule nel sangue diminuisce, causando anemia e rendendo i pazienti più predisposti ad altre infezioni. In assenza di trattamento, la leishmaniosi viscerale può essere mortale.

Le persone che rispondono al trattamento e quelle infette, ma asintomatiche, difficilmente manifestano sintomi tardivi, tranne nel caso in cui il sistema immunitario non sia indebolito (per esempio a causa dell’AIDS o di farmaci che servono a sopprimere il sistema immunitario, come quelli impiegati per prevenire il rigetto di un organo trapiantato).

In seguito al trattamento della leishmaniosi viscerale, mentre gli altri sintomi si risolvono possono comparire macchie o noduli sulla pelle. Quando le mosche della sabbia pungono una persona che presenta queste alterazioni della pelle, si infettano e possono quindi diffondere l’infezione. La comparsa delle macchie e dei noduli dopo il trattamento e la loro durata dipendono dalla regione geografica in cui è stata contratta l’infezione:

Repubblica del Sudan (situata a sud del deserto del Sahara) in Africa: le macchie e i noduli di norma permangono per un periodo variabile da qualche mese a un anno.

India e Paesi limitrofi: le macchie e i noduli possono permanere per anni.

Europa meridionale, Nordafrica, Medio Oriente e America Latina: dopo il trattamento della leishmaniosi viscerale non compaiono macchie e noduli sulla pelle.

Nei malati di AIDS, la leishmaniosi viscerale è spesso ricorrente e la leishmaniosi cutanea causa la formazione di ulcere su tutto il corpo.