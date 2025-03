Panoramica sulla vaccinazione

Le raccomandazioni più recenti per la vaccinazione di routine negli Stati Uniti sono disponibili presso i siti web dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Child and Adolescent Immunization Schedule by Age e Adult Immunization Schedule by Age e come app mobile gratuita. Per un riassunto delle modifiche al programma di vaccinazione per adulti del 2024, vedi the Advisory Committee on Immunization Practices Recommended Adult Immunization Schedule, United States, 2024. (Vedi anche tabella Vaccini disponibili negli Stati Uniti).

Nonostante le linee guida cliniche e il peso e le conseguenze delle malattie che possono essere prevenute con i vaccini, alcuni adulti non ricevono i vaccini raccomandati. Negli Stati Uniti, la copertura vaccinale degli adulti rimane bassa per la maggior parte dei vaccini. Inoltre, la copertura per tutti i vaccini differisce per razza ed etnia con una copertura generalmente più bassa tra gli adulti neri e ispanici rispetto agli adulti bianchi (vedi CDC: Vaccination Coverage among Adults in the United States, National Health Interview Survey, 2021).

Alcuni vaccini vengono somministrati di routine a tutti gli adulti di una certa età, sia che non siano stati precedentemente vaccinati, sia che non presentino evidenze di una precedente infezione. Altri vaccini (p. es., il vaccino antirabbico, il vaccino Calmette-Guérin, il vaccino contro il tifo, il vaccino contro la febbre gialla) non vengono somministrati di routine, ma sono raccomandati solo per persone e circostanze specifiche.