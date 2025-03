Vaccino per Haemophilus influenzae di tipo b (Hib)

La dose del vaccino Hib è di 0,5 mL IM. All'inizio le prime serie di somministrazioni vengono effettuate in 3 dosi all'età di 2, 4, e 6 mesi o in 2 dosi all'età di 2 e 4 mesi, a seconda della formulazione. In entrambi i casi, si raccomanda di effettuare un richiamo all'età di 12-15 mesi.

Una sola somministrazione viene data ai bambini più grandi, agli adolescenti e agli adulti asplenici o che hanno in programma di effettuare una splenectomia elettiva, qualora non siano stati vaccinati. Alcuni esperti suggeriscono di somministrare una dose di vaccino prima di effettuare la splenectomia elettiva, indipendentemente dall'anamnesi vaccinale. La vaccinazione verrà effettuata ≥ 14 giorni prima della splenectomia elettiva, quando è possibile.

È messo in atto un regime di 3 dosi di vaccino da 6 a 12 mesi dopo il trapianto di cellule staminali ematopoietiche; le dosi sono separate una dall'altra da ≥ 4 settimane.