A meno che non sia riportata un'esposizione in laboratorio o sospettata un'epidemia (da bioterrorismo), solo i pazienti che soddisfano la definizione clinica di vaiolo devono essere sottoposti al test a causa di possibili risultati falsi positivi. Un algoritmo per la valutazione del rischio di vaiolo in pazienti con febbre e rash è disponibile sul sito web di CDC (CDC Algorithm Poster for Evaluation of Suspected Smallpox).

La diagnosi di vaiolo è confermata documentando la presenza del DNA del vaiolo mediante PCR (Polymerase Chain Reaction) in campioni da vescicole o pustole. Oppure la presenza del virus può essere identificata mediante microscopia elettronica o coltura virale del materiale raschiato da lesioni cutanee e confermata successivamente mediante PCR (Polymerase Chain Reaction). Ogni caso sospetto di vaiolo deve essere immediatamente notificato alle autorità di sanità pubblica o ai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) al 770-488-7100 (Ndt: in Italia le malattie infettive vanno notificate al servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di riferimento). Queste agenzie quindi si adoperano per effettuare le analisi in un laboratorio ad elevato livello di sicurezza (biosicurezza di livello 4).

Sono in fase di sviluppo test di rilevazione point-of-care (al letto del paziente) dell'antigene.