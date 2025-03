Nella malattia di Lyme non trattata, la fase tardiva inizia mesi o anni dopo l'infezione iniziale. L'artrite si sviluppa in circa il 60% dei pazienti nell'arco di diversi mesi, occasionalmente fino a 2 anni dall'esordio della malattia (definita dalla comparsa dell'eritema migrante). Per diversi anni ricorrono tipicamente episodi di tumefazione intermittente e dolore di alcune grandi articolazioni, in modo particolare delle ginocchia. Le ginocchia interessate in genere sono più gonfie che dolenti; sono spesso calde ma raramente eritematose. Talvolta si formano cisti di Baker che possono andare incontro a rottura. Malessere, astenia e febbricola possono precedere o accompagnare gli attacchi artritici. In circa il 10% dei pazienti, il coinvolgimento del ginocchio è cronico (di durata ≥ 6 mesi).

Altri reperti tardivi (che si verificano anni dopo l'esordio) comprendono lesioni cutanee sensibili agli antibiotici (acrodermatite cronica atrofica) e alterazioni croniche del sistema nervoso centrale, come polineuropatie o lievi forme di encefalopatia con disturbi dell'umore, della memoria e del sonno.

Alcuni pazienti hanno sintomi come affaticamento, cefalea, dolori articolari e muscolari e problemi cognitivi dopo un trattamento antibiotico efficace. Questi sintomi sono indicati collettivamente come sindrome della malattia di Lyme post-trattamento (2). Anche se ad alcuni pazienti con tali sintomi soggettivi si assegna la diagnosi di malattia di Lyme cronica, non vi è alcuna chiara evidenza che questi pazienti abbiano dei Borrelia vitali superstiti nel loro corpo. La causa di questi sintomi continui non è chiara, e il trattamento con più antibiotici non aiuta.