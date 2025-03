Ehrlichiosi e anaplasmosi

Doxiciclina

È preferibile iniziare la terapia dell'ehrlichiosi e l'anaplasmosi prima che siano disponibili i risultati degli esami di laboratorio. Quando la terapia viene iniziata precocemente, i pazienti generalmente rispondono con rapidità ed efficacia. Un ritardo nell'inizio della terapia può causare gravi complicanze, comprese superinfezioni virali e micotiche e decesso nel 2-5% dei casi.

Il trattamento primario è la doxiciclina fino a quando il paziente migliora e rimane afebrile per 24-48 h, ma viene continuato per almeno 7 giorni. Per i pazienti che non tollerano la doxiciclina, la desensibilizzazione è raccomandata.

Anche se alcune tetracicline possono causare la colorazione dei denti nei bambini < 8 anni di età, il Centers for Disease Control and Prevention (CDC) consiglia che un ciclo di doxiciclina è giustificato (1). La ricerca indica che brevi cicli di doxiciclina (da 5 a 10 giorni, come quelli usati per la malattia da rickettsie) possono essere utilizzati nei bambini senza causare colorazione dei denti o indebolimento dello smalto dei denti (2; vedi anche CDC: Research on doxycycline and tooth staining).

Il cloramfenicolo non è efficace.

Alcuni pazienti continuano a sperimentare mal di testa, debolezza e malessere per settimane dopo il trattamento adeguato.