Indicazioni per il vaccino per l'herpes zoster

Il vaccino zoster è una vaccinazione di routine per adulti (vedi CDC: Adult Immunization Schedule by Age). Le indicazioni per il vaccino zoster comprendono

Adulti ≥ 50 anni, che abbiano avuto episodi di herpes zoster o siano stati sottoposti o meno al vaccino vivo attenuato per lo zoster

Adulti ≥ 19 anni che sono o saranno immunodeficienti o immunosoppressi a causa di malattia o terapia

L'evidenza sierologica di precedenti infezioni da varicella non è necessaria per la vaccinazione anti-zoster. Tuttavia, se diventa disponibile l'evidenza sierologica e indica l'assenza di precedente infezione da varicella, gli operatori sanitari devono seguire le linee guida dell'ACIP per la vaccinazione contro la varicella. Il vaccino zoster ricombinante non è indicato per la prevenzione della varicella, e ci sono dati limitati sull'uso in persone senza un'anamnesi di varicella.