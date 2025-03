Colorazione di Gram e coltura

La difterite faringea deve essere considerata in pazienti con risultati aspecifici di faringite, adenopatia cervicale, e febbricola con anche tossicità sistemica più raucedine, paralisi palatale, o stridore. La comparsa della caratteristica membrana suggerisce la diagnosi.

La colorazione di Gram di un prelievo della membrana può rivelare bacilli Gram-positivi con colorazione metacromatica (granulare) nel tipico aspetto a caratteri cinesi, con gonfiore a forma di bastone ad una o entrambe le estremità. Il campione per la coltura deve essere prelevato al di sotto della membrana, o si deve inviare per l'esame una porzione della membrana stessa. Il laboratorio dev'essere informato che si sospetta C. diphtheriae, in modo che possano essere utilizzati terreni di coltura speciali (Loeffler o Tindale). I test in vitro per la produzione di tossine (test modificato di Elek) sono utilizzati per differenziare ceppi tossigeni da ceppi non tossigeni. Il test della PCR (Polymerase Chain Reaction) per il gene della tossina difterica può essere eseguito.

La difterite cutanea va sospettata quando un paziente presenta lesioni cutanee in corso di epidemia di difterite respiratoria. Devono essere posti in coltura campioni provenienti da tamponi o biopsie. Le lesioni della difterite cutanea possono essere co-infettate con streptococchi di gruppo A o Staphylococcus aureus.

L'ECG deve essere fatto per cercare cambiamenti dell'onda ST-T, del prolungamento dell'intervallo QTc e/o blocco cardiaco di 1o grado legati alla miocardite, che diventa spesso evidente appena i sintomi respiratori si risolvono.