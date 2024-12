Leucoencefalopatia progressiva multifocale (LMP)

Le leucoencefalopatia multifocale progressiva è un’infezione rara del cervello, causata dal virus JC (John Cunningham).

Le persone con un sistema immunitario indebolito hanno più probabilità di soffrire di questo disturbo.

Possono diventare impacciate, avere problemi di elocuzione, diventare parzialmente cieche e la funzione mentale diminuisce rapidamente.

La morte sopraggiunge solitamente entro 9 mesi.

Vengono effettuati esami di diagnostica per immagini e una puntura lombare.

Il trattamento della malattia che ha indebolito il sistema immunitario può consentire una maggiore sopravvivenza del soggetto.

(Vedere anche Panoramica sulle infezioni cerebrali.)

Le leucoencefalopatia multifocale progressiva è causata da un’infezione da virus JC. Il virus JC viene spesso contratto durante l’infanzia. La maggior parte degli adulti è stata infettata con il virus JC, ma non sviluppa la malattia.

Il virus sembra rimanere inattivo, finché non viene riattivato da qualcosa (come un sistema immunitario indebolito) e inizia a moltiplicarsi. Pertanto, il disturbo interessa prevalentemente persone con un sistema immunitario indebolito da una malattia (come leucemia, linfoma o infezione da HIV in fase terminale [AIDS]) o da farmaci che sopprimono il sistema immunitario (immunosoppressori) o lo modificano (immunomodulatori). Questi farmaci includono quelli utilizzati per prevenire il rigetto di organi trapiantati o per trattare il cancro o i disturbi reumatici sistemici, come il lupus eritematoso sistemico (lupus) o la sclerosi multipla. Questi farmaci includono natalizumab e rituximab, che sono anticorpi monoclonali, e brentuximab vedotin, che è un agente antitumorale combinato con un anticorpo specifico mirato alle cellule tumorali.

Sintomi della LMP Il virus JC sembra non causare sintomi finché non viene riattivato. I sintomi della LMP possono iniziare gradualmente e di solito peggiorano progressivamente. Variano a seconda della parte del cervello infettata. I primi sintomi possono essere goffaggine, debolezza, difficoltà a parlare o difficoltà cognitive. Con il progredire della malattia, molti soggetti sviluppano demenza e perdono l’uso della parola. Anche la vista può essere colpita. Alla fine i soggetti con LMP sono costretti a letto. Raramente, si osservano cefalee e crisi convulsive, soprattutto nei soggetti con infezione da HIV in fase terminale. La morte sopraggiunge da 1 a 9 mesi dopo l’insorgenza dei sintomi, ma alcune persone sopravvivono più a lungo (circa 2 anni). I soggetti che sviluppano LMP durante l’assunzione di un farmaco che sopprime il sistema immunitario (come natalizumab) possono riprendersi se il farmaco viene interrotto. Tuttavia, molti continuano ad avere problemi correlati all’infezione.

Diagnosi della LMP Risonanza magnetica per immagini

Puntura lombare Dei sintomi inspiegabili che peggiorano progressivamente in soggetti con un sistema immunitario indebolito indicano una leucoencefalopatia multifocale progressiva. Viene effettuata una risonanza magnetica per immagini (RMI) della testa. Solitamente riesce a rilevare le anomalie che suggeriscono la diagnosi. Viene effettuata una puntura lombare (rachicentesi) per ottenere un campione di liquido cerebrospinale (il liquido che scorre nei tessuti che ricoprono il cervello e il midollo spinale). La tecnica della reazione a catena della polimerasi (polymerase chain reaction, PCR), che produce molte copie di un gene, viene utilizzata per individuare il DNA del virus JC nel liquido cerebrospinale.