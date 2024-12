I sintomi sono intermittenti. Di solito sono gravi per alcuni giorni o settimane e poi scompaiono o quantomeno migliorano per un breve periodo. Nella maggior parte delle persone i sintomi continuano a comparire e scomparire per tutta la vita.

I sintomi più comuni nell’adulto includono:

Diarrea, talvolta sanguinolenta

Dolore addominale crampiforme

Febbre

Inappetenza

Perdita di peso

Se la riacutizzazione è grave, si possono manifestare:

Grave dolore addominale costante a causa di una sacca di pus (ascesso) attorno all’intestino

Vomito consistente a causa di un’ostruzione intestinale

Le persone affette dal morbo di Crohn da molto tempo possono manifestare:

Eruzione cutanea

Dolore e gonfiore articolare

Occhi arrossati

Problemi al fegato e alla cistifellea

Piaghe anali e talvolta ragadi anali

Maggiore rischio di sviluppare tumore dell’intestino

I bambini possono lamentare mal di pancia, diarrea e febbre, ma possono presentare anche: