Esami radiologici del tratto digerente

Il bario può essere somministrato anche con un clistere, per visualizzare la parte inferiore dell’intestino crasso.

Le radiografie con un clistere baritato possono rivelare la presenza di polipi, tumori o altre anomalie strutturali. Questa procedura può provocare dolore crampiforme o malessere lieve o modesto.

Il bario assunto per via orale o tramite clistere e viene eliminato con le feci, che diventano bianche e gessose. Poiché può determinare una stipsi importante, è possibile che il medico prescriva un lassativo blando per accelerarne l’espulsione.

Sebbene gli studi con bario siano tuttora eseguiti occasionalmente per valutare i problemi digestivi, l’endoscopia ed esami di diagnostica per immagini alternativi come enterografia con TC e colonscopia virtuale (colongrafia con TC) li hanno sostituiti ampiamente, grazie alla migliore qualità delle immagini.