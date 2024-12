I sintomi specifici degli ascessi addominali dipendono dalla sede dell’ascesso, ma la maggior parte dei pazienti riferisce fastidio o dolore continuo, sensazione diffusa di malessere e, spesso, febbre. Altri sintomi comprendono nausea, perdita di appetito e calo ponderale.

Un ascesso sotto il diaframma si può formare quando del fluido infetto, dovuto ad esempio alla perforazione dell’appendice, viene sospinto in alto per effetto della pressione degli organi addominali e dell’aspirazione creata dai movimenti del diaframma durante la respirazione. I sintomi possono comprendere tosse, respirazione dolorosa, dolore toracico e dolore a una spalla. In questo caso, il dolore avvertito alla spalla è un esempio di dolore riferito (dolore avvertito in una zona del corpo che non rispecchia con precisione la sede del problema). Il dolore riferito insorge perché le spalle e il diaframma condividono gli stessi nervi e il cervello interpreta in maniera errata la fonte del dolore (vedere la figura Cos’è il dolore riferito?).

Gli ascessi nella regione media dell’addome possono essere causati dalla perforazione dell’appendice, dell’intestino, da una malattia infiammatoria intestinale (inflammatory bowel disease, IBD) da una malattia diverticolare o da una ferita addominale. L’addome è solitamente dolente nell’area dell’ascesso.

Un ascesso nell’addome inferiore può irradiarsi fino alla coscia o all’area circostante il retto (la cosiddetta fossa perirettale).

Gli ascessi pelvici possono derivare dalle stesse patologie che causano gli ascessi nella regione media dell’addome oppure da infezioni ginecologiche. I sintomi possono essere dolore addominale, diarrea legata all’irritazione intestinale e bisogno urgente o frequente di urinare causato da un’irritazione della vescica.

Gli ascessi dietro la cavità addominale (definiti ascessi retroperitoneali) si formano dietro il peritoneo, la membrana che ricopre la cavità e gli organi addominali. Le cause sono simili a quelle che provocano la formazione degli ascessi nell’addome e includono infiammazione e infezione dell’appendice (appendicite), del pancreas (pancreatite) e dei reni (situati dietro la cavità addominale). Il dolore, in genere in sede lombare, peggiora quando il soggetto muove l’articolazione dell’anca.

Gli ascessi del pancreas, sebbene rari, di solito si formano dopo un attacco di pancreatite acuta. Sintomi come febbre, dolore addominale, nausea e vomito spesso iniziano dopo almeno una settimana dalla guarigione della pancreatite.

Gli ascessi epatici possono essere provocati da batteri o da amebe (microscopici parassiti unicellulari). I batteri possono raggiungere il fegato a partire da un’infezione della cistifellea, da una lesione da penetrazione o da oggetti contundenti, da un’infezione addominale (come quella degli ascessi contigui) o da un’infezione trasportata attraverso il torrente ematico, proveniente da un’altra sede nel corpo umano. Le amebe provenienti da un’infezione intestinale raggiungono il fegato attraverso i vasi sanguigni. I sintomi degli ascessi epatici includono perdita di appetito, nausea e febbre. È possibile che il soggetto avverta dolore addominale.

Gli ascessi della milza sono dovuti a infezioni trasportate alla milza attraverso il flusso sanguigno, a lesioni o alla diffusione di un’infezione da un ascesso contiguo, ad esempio sotto il diaframma. Si può avvertire dolore sul lato sinistro dell’addome, nella regione lombare oppure alla spalla sinistra.