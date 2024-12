Fissurazione anale

Emollienti delle feci e fibre

Pomate protettive e semicupi

Iniezione di tossina botulinica o pomata alla nitroglicerina o calcio-antagonisti

Un emolliente delle feci e integratori di fibre o un aumento del tenore di fibre nella dieta possono ridurre la possibilità di lesioni a causa di evacuazione di feci dure o voluminose.

La guarigione è favorita dall’uso di pomate all’ossido di zinco o supposte di glicerina che lubrificano il tratto inferiore del retto e ammorbidiscono le feci.

L’applicazione di anestetici topici (come benzocaina o lidocaina) sull’ano e un semicupio tiepido (non caldo) per 10-15 minuti dopo ciascuna evacuazione diminuiscono il fastidio e contribuiscono ad aumentare il flusso sanguigno, condizione che favorisce la guarigione. Il semicupio viene fatto sedendosi in una vasca riempita parzialmente oppure utilizzando un contenitore pieno di acqua tiepida posizionato sul water o sul bidet.

I trattamenti volti alla riduzione dello spasmo sfinterico e a favorire la guarigione delle ragadi comprendono l’iniezione nello sfintere di tossina botulinica e l’applicazione di pomata alla nitroglicerina o bloccanti del canale del calcio (come crema alla nifedipina o gel al diltiazem) nell’area interessata.

Se queste misure non funzionano, potrebbe essere necessario ricorrere alla chirurgia. Lo spasmo sfinterico può essere risolto tagliando una parte dello sfintere interno (sfinterotomia anale interna).