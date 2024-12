Lesioni del midollo spinale e delle vertebre

Immobilizzazione

Intervento chirurgico per stabilizzare la colonna vertebrale, ove opportuno

Riabilitazione

Le persone con sospetta lesione del midollo spinale devono essere spostate solo dal personale del pronto soccorso. L’obiettivo iniziale è quello di assicurarsi che la persona riesca a respirare e di prevenire ulteriori danni. Pertanto, il personale del pronto soccorso farà in modo di immobilizzare il collo prima di spostare il soggetto con una possibile lesione del midollo spinale. Solitamente il paziente viene posizionato su una lettiga e fasciato con attenzione per evitare i movimenti. Per impedire i movimenti del collo può essere applicato un collare rigido. Se la colonna vertebrale è gravemente lesionata, le vertebre potrebbero non restare al loro posto o essere fratturate, rendendo la colonna instabile. Pertanto anche il minimo movimento della persona lesa può provocare slittamenti della colonna, ed esercitare pressione sul midollo spinale. La pressione sul midollo aumenta il rischio di paralisi permanente.

Collare Philadelphia Immagine

Per rimuovere il sangue e i frammenti di osso è necessario l’intervento chirurgico, specie se questi si sono accumulati e premono sul midollo spinale. Se la colonna vertebrale è instabile, si procede con l’immobilizzazione fino alla guarigione completa degli altri tessuti. Talvolta il chirurgo impianta nella colonna vertebrale delle asticelle di acciaio, in modo che essa non si sposti provocando ulteriori lesioni. Il momento migliore per l’intervento chirurgico è controverso. L’intervento deve essere eseguito da neurochirurghi o chirurghi ortopedici.

I farmaci possono essere utili.

Antidolorifici (analgesici): se la lesione provoca dolore, si somministrano analgesici, e nelle prime ore e primi giorni anche gli oppiacei. Analgesici più leggeri, quali paracetamolo e ibuprofene, possono essere usati più avanti.

Miorilassanti: se si sviluppa paralisi spastica, si può ricorrere ai miorilassanti (rilassanti muscolari), come baclofene o tizanidina.

Una valida assistenza infermieristica può contribuire a prevenire le complicanze dovute al riposo a letto, come ulcere da decubito, infezioni delle vie urinarie, coaguli di sangue nelle gambe e polmonite.

I trattamenti sperimentali per stimolare la crescita dei nervi spinali sono ancora in fase di studio. Ad esempio, un certo tipo di globuli bianchi (macrofagi) può essere estratto dal sangue e successivamente iniettato di nuovo nella persona. I macrofagi iniettati favoriscono la rimozione dei prodotti di scarto generati dalla reazione dell’organismo alla lesione e secernono sostanze che possono contribuire alla rigenerazione dei nervi. Farmaci sperimentali possono essere iniettati nello spazio attorno al midollo spinale (per via epidurale) oppure assunti per via orale. Le cellule staminali (cellule indifferenziate da cui derivano altre cellule più specializzate) rappresentano un’altra possibilità, ma questo tipo di trattamento richiede ancora molti studi. I ricercatori stanno inoltre sperimentando varie tecniche chirurgiche per alleviare l’aumento della pressione nel sacco durale, che circonda il midollo spinale, dopo la lesione.

La riabilitazione, compresa la fisioterapia e la terapia occupazionale, può aiutare il recupero in modo più rapido e completo. In genere le persone necessitano di supporto psicologico, e spesso di consulenza e di antidepressivi, data la facile insorgenza della depressione successiva all’invalidità provocata dalla lesione.