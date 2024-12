La miocardite può avere cause infettive o non infettive. Molte cause non possono essere identificate (idiopatiche).

Negli Stati Uniti e nella maggior parte degli altri Paesi sviluppati la miocardite infettiva è causata più spesso da infezioni virali (altre infezioni sono più comuni nelle regioni con meno risorse). Le cause virali più comuni negli Stati Uniti sono il parvovirus B19 e l’herpesvirus umano 6. Il SARS-CoV-2, il virus che causa il COVID-19, causa talvolta miocardite. Nelle regioni con meno risorse la miocardite infettiva è più spesso dovuta a febbre reumatica, malattia di Chagas o infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV).

Le cause non infettive includono sostanze tossiche per il cuore (come alcol e cocaina), certi farmaci e alcuni disturbi autoimmuni e infiammatori. La miocardite può insorgere anche dopo la vaccinazione anti-COVID-19 con vaccini a mRNA, ma è rara. Si osserva soprattutto negli adolescenti e nei giovani adulti di sesso maschile, di solito entro una settimana dalla vaccinazione. La miocardite causata da farmaci è chiamata miocardite da ipersensibilità.

Tabella Cause della miocardite Tabella