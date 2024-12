Atrofia multisistemica (AMS)

Nessun trattamento può curare l’atrofia multisistemica. Tuttavia, una combinazione di semplici accorgimenti e farmaci può aiutare ad alleviare i sintomi.

Parkinsonismo: continuando a fare il massimo di attività quotidiane possibile, si conserva la flessibilità e la forza muscolare. Possono essere d’aiuto anche lo stretching e un’attività fisica regolare. Si possono provare i farmaci usati per trattare la malattia di Parkinson, come levodopa più carbidopa, assunti per via orale, ma questa combinazione solitamente è scarsamente efficace oppure è efficace solo per pochi anni.

Ipotensione ortostatica: vengono prese delle misure per stabilizzare i cambiamenti improvvisi di pressione arteriosa. Consumando più sale e più acqua, si accresce il volume di sangue e quindi si aumenta la pressione arteriosa. Alzandosi lentamente si può evitare che la pressione arteriosa si abbassi troppo o troppo velocemente al mettersi in piedi, così come indossando una cintura addominale o calze contenitive. Questi indumenti aiutano a mantenere la pressione arteriosa agevolando il flusso sanguigno dalle gambe al cuore ed evitando così che troppo sangue si fermi (ristagni) nelle gambe. Alzando la testata del letto di circa 10 centimetri, si evita che la pressione si alzi troppo quando la persona è sdraiata. Il fludrocortisone può essere assunto per via orale. Aiuta il corpo a trattenere il sale e l’acqua e quindi può aumentare la pressione arteriosa, come necessario quando una persona si alza in piedi. Possono essere utili anche altri farmaci, come la midodrina o la droxidopa, assunti per via orale.

Diminuzione della produzione di liquidi corporei: se la sudorazione è diminuita o assente, le persone devono evitare gli ambienti riscaldati per non surriscaldare il corpo. Una buona igiene dentale e controlli regolari sono essenziali per chi soffre di secchezza delle fauci. Le lacrime artificiali (colliri che contengono sostanze che assomigliano a vere lacrime) applicate più volte al giorno possono alleviare gli occhi.

Ritenzione urinaria: se necessario, si può imparare ad inserire in modo autonomo un catetere (un sottile tubicino in plastica) nella vescica. Va inserito diverse volte al giorno attraverso l’uretra, per poter drenare l’urina contenuta nella vescica. Dopo aver svuotato la vescica, si dovrà togliere il catetere. Questa misura aiuta ad evitare lo stiramento della vescica e lo sviluppo di infezioni delle vie urinarie. Anche lavarsi le mani, pulire la zona intorno all’uretra e usare un catetere sterile o pulito contribuisce a evitare le infezioni. Quando la coordinazione si deteriora, può diventare difficile inserire il catetere. A volte vengono utilizzati farmaci come il betanecolo per stimolare le contrazioni della vescica favorendone pertanto lo svuotamento.

Incontinenza urinaria: si possono assumere oxibutinina, mirabegron, tamsulosina o tolterodina per via orale per rilassare i muscoli di una vescica iperattiva. Se l’incontinenza persiste, può essere utile usare un catetere inserito nella vescica. Si può imparare a inserirlo in modo autonomo.

Stipsi: si consigliano una dieta ricca di fibre ed emollienti fecali. Se la stipsi persiste, può essere necessario un clistere.