Michigan Medicine at the University of Michigan

Il test del tavolo inclinato è un esame medico che misura il modo in cui posizioni diverse influiscono sulla frequenza cardiaca, sul ritmo cardiaco e sulla pressione arteriosa. I soggetti con stordimento inspiegabile, vertigini o svenimento possono essere sottoposti al test del tavolo inclinato per diagnosticare la causa dei sintomi.

Il test del tavolo inclinato è di solito raccomandato per chi vada incontro a svenimento (sincope) per cause sconosciute e in assenza di cardiopatia strutturale (come un restringimento di una valvola aortica). Il test del tavolo inclinato viene utilizzato anche per valutare i pazienti con capogiri o vertigini inspiegabili e cadute ricorrenti. Talvolta, il test del tavolo inclinato viene utilizzato per differenziare i tipi di sincope o la sincope causata da alcuni tipi di epilessia.