Tachicardia parossistica sopraventricolare (SVT, PSVT)

Manovre e farmaci per rallentare la frequenza cardiaca o ripristinare il ritmo normale

A volte ablazione con radiofrequenza

Episodi di tachicardia parossistica sopraventricolare possono essere spesso arrestati mediante una delle varie manovre vagali, che stimolano il nervo vago e riducono quindi la frequenza cardiaca. Queste manovre vengono, solitamente, eseguite o controllate da un medico ma, spesso, i soggetti che soffrono ripetutamente di aritmia imparano a eseguirle da soli. Le manovre sono

Sforzarsi come se si facesse fatica a defecare

Sfregare il collo appena sotto all’angolo mascellare (per stimolare una zona sensibile dell’arteria carotide detta seno carotideo)

Mettere il viso in una ciotola di acqua gelata

Tali manovre sono più efficaci subito dopo l’inizio dell’aritmia.

Qualora non risultino efficaci, se l’aritmia provoca gravi sintomi o se dura più di 20 minuti, è consigliabile contattare un medico per arrestare l’episodio. I medici riescono generalmente a interrompere prontamente un episodio iniettando un farmaco per via endovenosa, solitamente adenosina, verapamil o diltiazem. A volte i farmaci si dimostrano inefficaci e può rendersi necessaria la cardioversione (rilascio di una scarica elettrica al cuore).

La prevenzione è più difficile del trattamento. Quando gli episodi sono frequenti o fastidiosi, i medici, solitamente, raccomandano una procedura di ablazione con catetere. Per questa procedura, le onde radio, gli impulsi laser, la corrente elettrica ad alta tensione o il freddo vengono somministrati attraverso un catetere inserito nel cuore. L’energia o la bassa temperatura distruggono il tessuto in cui origina la tachicardia parossistica sopraventricolare.

Se l’ablazione con catetere non è possibile, possono essere efficaci quasi tutti i farmaci antiaritmici. I farmaci comunemente usati includono i beta-bloccanti, la digossina, il diltiazem, il verapamil, il propafenone e la flecainide (vedere la tabella Alcuni farmaci utilizzati per trattare le aritmie).