Neuropatie autonomiche

Valutazione medica

A volte esami del sangue

Il medico può sospettare un disturbo del sistema autonomo in base alla sintomatologia. Vengono effettuati un esame obiettivo e alcuni esami per cercare segni di disturbi del sistema nervoso autonomo e le cause possibili (come diabete o amiloidosi).

In certi casi vengono fatti degli esami del sangue per verificare la presenza degli anticorpi verso i recettori dell’acetilcolina, che indicano una reazione autoimmune. Circa la metà dei soggetti con neuropatia autonomica dovuta a una reazione autoimmune ha questi anticorpi.