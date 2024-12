Panoramica sul sistema nervoso autonomo

Valutazione medica

Esami per determinare come la pressione arteriosa cambi durante certe manovre

Elettrocardiogramma

Test della sudorazione

Durante l’esame obiettivo, il medico può verificare la presenza di segni di disturbi del sistema nervoso autonomo come l’ipotensione ortostatica. Ad esempio, misura la pressione arteriosa e il ritmo cardiaco quando il paziente è sdraiato o seduto e quando si alza in piedi per come la pressione arteriosa cambi al variare della posizione. Quando una persona si alza in piedi, a causa della forza di gravità, il sangue delle vene delle gambe ha più difficoltà a raggiungere il cuore. Pertanto, la pressione sanguigna diminuisce. Per compensare, il cuore pompa più intensamente e la frequenza cardiaca aumenta. Tuttavia, le alterazioni della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa sono lievi e transitorie. Se i cambiamenti sono più consistenti o durano più a lungo, il soggetto può presentare ipotensione ortostatica.

La pressione arteriosa viene misurata continuamente mentre il paziente esegue la manovra di Valsalva (cercare di espirare con forza senza lasciar fuoriuscire l’aria dal naso o dalla bocca, simile a uno sforzo durante la defecazione). Viene effettuato un elettrocardiogramma per determinare se il ritmo cardiaco cambia come dovrebbe durante la respirazione profonda e la manovra di Valsalva.

Il test del tavolo inclinato può essere effettuato per controllare le variazioni della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca quando si modifica la posizione del corpo. In questo esame, viene misurata la pressione arteriosa prima e dopo che il paziente, sdraiato su un tavolo oscillante, viene inclinato in posizione eretta.

Il test del tavolo inclinato e la manovra di Valsalva, eseguiti insieme, possono aiutare a determinare se un calo della pressione arteriosa sia dovuto a un disturbo del sistema nervoso autonomo.

Il medico esamina le pupille per controllare le risposte anomale o la mancanza di risposta ai cambiamenti di luce.

Viene effettuato anche un test della sudorazione. In un test della sudorazione si stimolano le ghiandole sudoripare con degli elettrodi riempiti di acetilcolina e posizionati sulle gambe e sugli avambracci. In seguito si misura il volume di sudore per determinare se la produzione è normale. Durante questo esame si può avvertire una sensazione di bruciore.

Nel test della sudorazione termoregolatoria viene applicato un colorante sulla pelle e la persona viene lasciata in un ambiente chiuso e riscaldato per stimolare la sudorazione. La sudorazione provoca un cambiamento di colore del prodotto. Il medico può quindi valutare l’andamento della sudorazione che può aiutare a determinare la causa dei disturbi del sistema nervoso autonomo.

Possono essere effettuati altri esami, compresi esami del sangue, per verificare l’eventualità di patologie in grado di causare il disturbo del sistema nervoso autonomo