È necessario trattare la causa dell’ipotensione. Per esempio, in caso di emorragia, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico per fermarla. In caso di un’infezione, vengono somministrati antibiotici. Ma qualunque sia la causa, è necessario aumentare la pressione arteriosa.

Il trattamento principale per aumentare la pressione arteriosa è:

la somministrazione di liquidi EV (liquidi somministrati in vena attraverso un sottile tubicino di plastica)

Se il paziente ha perso molto sangue, possono essere necessarie:

Trasfusioni di sangue

Se la pressione arteriosa rimane comunque bassa anche dopo l’infusione di liquidi EV e sangue sufficienti a riempire i vasi sanguigni, può essere somministrato un farmaco per aumentare la pressione arteriosa. Questi medicinali fanno battere il cuore con maggiore forza e restringono i vasi sanguigni. Tali farmaci possono essere pericolosi, perciò il paziente viene tenuto sotto stretta osservazione durante la loro somministrazione.